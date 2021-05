Podcasts desenvolvidos pela Escola Estadual Alberto Azevedo abordam temas relativos ao combate à discriminação, intolerância e violência

INHAPIM – Sob a coordenação da professora Aline Cristina Barbosa Nunes, a Escola Estadual Alberto Azevedo, de Inhapim, vem inovando na produção de materiais para a conscientização acerca do combate à discriminação, à intolerância e à violência. O projeto, que consiste na produção e divulgação de Podcasts – um arquivo em áudio, disponibilizado nas plataformas digitais -, tem como título do programa semanal “Entenderam ou querem que eu repita?”. A iniciativa é uma adaptação do Projeto Rádio Escola, que era desenvolvido pela escola antes da pandemia.

De acordo com a professora coordenadora, o projeto surgiu da necessidade de interação com os alunos durante a pandemia do novo coronavírus, ainda em 2020. “Percebemos também a necessidade de trabalhar temas diversificados, que contribuam para a construção da individualidade dos estudantes, pela luta constante no combate à discriminação, à intolerância e à violência, trazendo temas importantes e relevantes da nossa sociedade”, explicou Aline, que também é a apresentadora do programa que conta com a colaboração e parceria dos estudantes Nathan Oliveira, Leonardo Cordeiro, Mary Ellen Germano, Laura Rodrigues, Jhenifer Souza, Ronan Amaro, Adna Moutinho, Nicoly Sales, Nicole Lopes, Samara Silveira, Jaqueline Lopes, Gabriely Rismo, Davi Santiago e Guilherme Miranda. “Contamos com a participação também de membros da comunidade escolar, como a psicóloga Divina Ferreira, e a presidenta do comitê da Bacia do Rio Caratinga, Nádia Rocha, compartilhando suas experiencias, vivências e percepções sobre os temas apresentados”, acrescentou a professora.

Para o aluno Leonardo Cordeiro, um dos colaboradores do programa, “o podcast é essencial para as relações do dia a dia no espaço escolar, mesmo na pandemia. Com ele, conseguimos traduzir respeito ao próximo. Essa é uma atitude que nos leva à harmonia e integração das pessoas, deixando explícito que a escola é lugar de formação ética dos alunos, professores e demais funcionários. Como nesse momento não podemos estar juntos, essa proposta é uma forma de atingir os objetivos propostos no projeto político pedagógico da instituição”.

Os programas são produzidos e divulgados semanalmente entre os estudantes e servidores da Escola e ficam disponíveis em diversas plataformas digitais, como o Spotify, o Google Podcasts, Anchor. O diretor da instituição, professor Cláudio Geraldo, avalia a iniciativa como inspiradora. “É uma sensibilidade social, que parte da forma de trabalhar da professora Aline que encantou a todos nós. Através dos podcasts, a equipe trouxe para o centro de discussão temas que são relevantes e estão contemplados na proposta pedagógica da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e da nossa escola. Um exemplo o tema Mulheres: espaços de lutas e de conquistas, proposto pela SEE para uma sequência de sábados letivos e explorado pela equipe”.

Para conhecer o trabalho produzido pela equipe participante, clique no link a seguir:

https://open.spotify.com/episode/7aOweGkIcBqhXV0hHq9lMf?si=H3K5bynUT8i2LXgmnOcoUg&utm_source=native-share-menu&nd=1