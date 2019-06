PM Ambiental alerta para irregularidades. Fiscalizações são constantes em toda região

CARATINGA – Criação de peixes em poços é atividade forte nas propriedades rurais, mas muitos cuidados devem ser tomados para que o meio ambiente não seja prejudicado e o produtor não seja penalizado com altas multas.

Na região de Caratinga, a Polícia Militar Ambiental tem intensificado as fiscalizações para evitar as irregularidades e realizado um trabalho educativo. Segundo sargento Gleyson, se um produtor rural tiver necessidade de fazer um poço, preferencialmente deve escolher um local longe da APP (Área de Preservação Permanente).

Poços de peixes nas proximidades dos córregos devem ser feitos 30 metros de distância de um lado e a mesma medida no outro; e no caso das nascentes, são 50 metros em volta, conforme explicou o sargento.

Construindo o poço fora da APP não é necessário ter a licença ambiental. “Para fazer a alimentação desse poço, se ele captar até um litro por segundo vai precisar de um Cadastro de Uso Insignificante, se essa captação for acima disso, precisará de uma outorga para alimentar o poço”, explicou o sargento.

Caso o produtor rural necessite fazer o poço na APP, necessitará de um DAIA (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental).

FISCALIZAÇÕES

De acordo com o sargento Gleyson, as fiscalizações são feitas diuturnamente através de denúncias ou até mesmo por iniciativas dos policiais. “Passando os policiais pelos locais e verificando a infração tomam-se as providências. É feito boletim de ocorrência e encaminhado para a promotoria, ao curador do meio ambiente e feito auto de infração da penalidade administrativa”.

Quanto à espécie dos peixes fica a critério do proprietário que pode colocar tanto os exóticos, como os nativos. Os nativos só podem ser retirados quando não estiverem no período da Piracema que é do dia 1º de novembro a 28 de fevereiro. Os exóticos, como as tilápias, por exemplo, podem ser retirados em qualquer época.

As maiores irregularidades encontradas pela Polícia Militar Ambiental são as intervenções em APPs. “As pessoas não têm conhecimento, ou devido à morosidade de uma licença, intervém no meio ambiente causando os crimes ambientais e existe também barramento do curso de água, para que o acúmulo seja mais rápido, o que não pode ser feito”, explica o sargento.

A PM Ambiental alerta que antes de fazer um poço é interessante que as pessoas procurem a PM Ambiental ou o IEF (Instituto Estadual de Floresta) para que se certifiquem de não estarem cometendo algo ilegal.

Ainda segundo o sargento Gleyson, muitas irregularidades são encontradas, mas através de informações repassadas pela PM Ambiental os produtores estão se conscientizando, evitando assim o crime ambiental. “O crime ambiental gera boletim de ocorrências, as pessoas precisam visitar promotoria, o juiz, serão julgadas e penalizadas, além de pagar as multas que são caras”.

As multas são de R$2.515,24, por hectare, se intervir em Área de Preservação Permanente e se houver intervenção no recurso hídrico, o valor sobe para R$2.577,62.

Caso a população queira fazer qualquer denúncia basta ligar nos telefones 181 ou no 190, de forma anônima que a PM Ambiental fará fiscalizações e tomará as medidas necessárias.