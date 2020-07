Pneu estoura, motorista perde o controle da direção e caminhão cai dentro do rio

Duas pessoas estavam no veículo e o resgate de uma delas foi dramático. Vítima precisou de massagem cardíaca

UBAPORANGA/INHAPIM– Algumas situações parecem roteiros de filmes. E foi isso que aconteceu na manhã de ontem na BR-116, em uma ponte entre os municípios de Ubaporanga e Inhapim. O pneu de um caminhão estourou, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo caiu dentro rio. A queda foi de aproximadamente seis metros. Duas pessoas estavam no caminhão. E como em um filme, surgiram os heróis e tudo terminou bem.

As vítimas

O caminhão ficou completamente destruído, mas o motorista Messias Nogueira Rodrigues, 54 anos conseguiu sair de dentro da cabine sem ferimentos. Porém, Manuelito Sinésio da Conceição, 34 anos, que estava como carona no caminhão, ficou agarrado e começou a se afogar.

Os heróis

E como na vida sempre surgem os ‘heróis improváveis’, algumas pessoas foram ajudar os ocupantes do veículo, dentre elas, o caminhoneiro Leandro Borges, que passava pelo local e presenciou o acidente. Ele precisou fazer massagem cardíaca em Manuelito para que ele voltasse a respirar. “Estava vindo atrás e vi o momento em que estourou o pneu dianteiro do caminhão e saiu na ponte e caiu dentro do rio. Parei na hora, pulei lá, ele estava com a cabeça debaixo d’água e a ferragem o prensou, sem respirar. Consegui tirá-lo, fiz bastante massagem cardíaca e ele voltou a respirar, se não fosse isso ele tinha morrido. Foi uma alegria vê-lo respirar de novo”, comentou Leandro Borges.

O Corpo de Bombeiro Militar e os bombeiros civis de Ubaporanga estiveram no local do acidente. Sargento BM Fernandes disse que foi dado apoio aos bombeiros civis de Ubaporanga, realizado os primeiros socorros, prevenindo o estado de choque de Manuelito, que foi encaminhado sem ferimentos para o hospital.