PMMG publica edital de concurso com quase 3 mil vagas para soldados

Salário inicial é de R$ 4,3 mil; inscrições serão abertas em 2024

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar de Minas Gerais divulgou o edital de abertura para o concurso público do Curso de Formação de Soldados do quadro de praças da PM (CFSd QP-PM) do Estado. São disponibilizadas 2.901 vagas para o cargo de soldado de 2ª classe, com salário fixo inicial de R$ 4.360,83. As inscrições poderão ser realizadas pelo site da corporação a partir de 8 de janeiro de 2024 até 6 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 101.

As oportunidades se dividem entre 17 regiões da Polícia Militar de Minas Gerais. Já as provas serão aplicadas em março de 2024, nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas.

Veja mais detalhes do concurso:

Requisitos

-ser brasileiro;

-ter nível superior;

-estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

-ter entre 18 e 30 anos de idade;

-ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”;

-possuir idoneidade moral;

-ter altura mínima de 1,60m;

-ter sanidade física e mental;

-ter aptidão física;

-ser aprovado em avaliação psicológica;

-não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Processo seletivo

-prova objetiva

-avaliações psicológicas e exame de saúde e

-avaliação física militar.

Prova

Língua Portuguesa, incluindo estudo e interpretação de texto (20 questões)

Literatura (cinco);

Noções de Língua Inglesa (cinco);

Noções de Direito E Direitos Humanos (dez); e

Raciocínio Lógico-Matemático (dez)

Para ser considerado aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, 60% do total de pontos da prova objetiva.