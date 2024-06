PMMG celebra os 249 anos de fundação e nono aniversário do 62º Batalhão de Polícia Militar

CARATINGA – Na manhã dessa quarta-feira (26) foi realizada uma solenidade para celebrar o 249º aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais e o 9º aniversário do 62º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O evento foi realizado na sede da Unidade. A cerimônia, que reuniu autoridades civis, militares e a comunidade local, foi marcada por homenagens, condecorações e reconhecimentos aos profissionais que se destacaram no segundo trimestre e primeiro semestre de 2024.

O novo comandante do 62º Batalhão, tenente-coronel Gustavo falou sobre as datas comemorativas. “No dia 9 de junho, a Polícia Militar comemorou os 249 anos de sua existência. Na data de hoje (quarta-feira, 26), a Polícia Militar em Caratinga está fazendo a solenidade e comemoração a esses 249 anos de existência que muito nos enobrece, enobrece a instituição. E a Unidade completou também, no último dia 11, nove anos da sua elevação de companhia independente batalhão. É uma solenidade muito importante tanto para a comunidade, como para os nossos militares. A Polícia Militar, através dessa solenidade, outorga medalha de mérito militar aos militares pelos bons e leais serviços prestados para aqueles que preenchem os requisitos. Eles são agraciados com essa medalha e ela tem graus bronze, prata e ouro, dependendo do tempo que o militar já serviu na instituição. A instituição também agracia os colaboradores bem eméritos nessa solenidade, são aquelas pessoas ou instituições que cooperam com o serviço de segurança pública e cooperando com o serviço de segurança pública, eles cooperam para o bom andamento da sociedade”, explicou o comandante Gustavo.

OUTORGA DA MEDALHA DE MÉRITO MILITAR

Um dos principais momentos da solenidade foi a outorga da Medalha de Mérito Militar, comenda concedida pela PMMG aos militares em reconhecimento aos bons e leais serviços que prestaram ao longo da carreira. Foram agraciados militares com a medalha de mérito militar, grau prata e grau bronze.

Grau Prata

2° sargento Arlém Matheus de Souza

Grau Bronze:

2° sargento Carlos Antônio dos Santos

2° sargento Roberto Ferreira de Oliveira

2° sargento Helberth Soares Correa

2° sargento Júnior Márcio Cotta Benfica Souza

2° sargento Ulysses de Souza Miranda

3° sargento Edelvanio Anacleto Ferreira

3° sargento Márcio da Silva Aquino

3° sargento Jandir Rodrigues de Oliveira

Cabo Demetri Vieira Dias

Cabp Gleique Ivan Gonçalves da Silveira

Cabo Márcio Greick Ferreira de Almeida

Cabo José Severino Junior

Cabo Filipe Pereira Senra

DESTAQUE DO 1º SEMESTRE DE 2024 DA 12ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR

Durante o evento, foram também homenageados os destaques do 1º semestre de 2024 da 12ª Região de Polícia Militar (RPM). Esses profissionais foram reconhecidos por suas contribuições significativas e por seu desempenho exemplar em diversas operações e ações de segurança. A escolha desses destaques foi baseada em critérios rigorosos de avaliação, levando em consideração a eficácia, a iniciativa e o impacto positivo de suas ações.

3º sargento Anderson Vieira de Rezende

3º sargento Henrique de Souza Braga

3º sargento Raphael Santiago Nogueira

3º sargento Francisco Geraldo Assis Lopes

Assistente administrativo Lilian Menezes de Sousa e Silva Gama

Cabo Caio Henrique De Oliveira Gouvêa

DESTAQUES DO 1º SEMESTRE DE 2024 DO 62º BPM

O 62º BPM, celebrando seu 9º aniversário, também aproveitou a ocasião para reconhecer seus militares que se sobressaíram no primeiro semestre de 2024. Os policiais militares homenageados demonstraram notável comprometimento e eficiência em suas atividades diárias, contribuindo para a manutenção da ordem e da segurança na região. Suas ações destacaram-se pela pró-atividade e pelo profissionalismo, sendo fundamentais para o sucesso das operações realizadas pelo batalhão.

2º sargento Cássia Adriana da Silva Neto

3º sargento Amilton Procópio de Moura

3º sargento Henrique de Souza Braga

3º sargento Elias de Oliveira Trindade

3º sargento José Alexandre Moraes

3º sargento Josianne da Silva Lopes

Cabo Caio Henrique de Oliveira Gouvêa

Cabo Sandro Neiva Coelho

Cabo Demetri Vieira Dias

Soldado Thales Henrique Costa Medeiros

Soldado Roger Porcaro Alves

Soldado Robson Quirino de Oliveira

Soldado Guilherme Soares Rodrigo

Soldado Gustavo Henrique Silva Martins

Soldado Deivid Guilherme Ribeiro

Soldado Rodrigo da Costa Lopes

Assistente administrativo Isabela Rodrigues Corrêa

DESTAQUES DO 2º TRIMESTRE DE 2024

Além dos reconhecimentos semestrais, a solenidade incluiu a premiação dos destaques do 2º trimestre de 2024. Esses profissionais foram escolhidos por suas realizações específicas durante os últimos três meses, demonstrando um desempenho excepcional nas ações e em iniciativas de prevenção ao crime. A premiação trimestral visa manter o incentivo contínuo ao excelente trabalho desempenhado pelos policiai militares ao longo do ano.

2º sargento Fernanda Rodrigues Gomes

2º sargento Nataniel Marques Cardoso

3º sargento Francisco Rezende Guedes

3º sargento Danilo Silvano de Lacerda

3º sargento Vinicius Ferreira Werneck

3º sargento Edelvânio Anacleto Ferreira

3º sargento Giovane Luis dos Santos

3º sargento Adair de Paula Almeida

3º sargento José Moreira da Silva Junior

3º sargento Wugreyson Rodrigues de Araújo

3º sargento David Dutra

Cabo Eulimar Palmeiras

Cabo Eraldo Simão Rodrigues

Soldado Eleylde Martins da Silva Junior

Soldado Igor Frederico Jacinto de Siqueira

– Solado Alan Henrique Gomes Souza

– Soldado David Neves de Oliveira

– Assistente administrativo Isabela Rodrigues Correa

COLABORADOR BENEMÉRITO

Outro momento de grande importância na cerimônia foi a entrega do diploma de Colaborador Benemérito que é concedido pela Polícia Militar de Minas Gerais e visa agraciar aquelas pessoas físicas ou jurídicas que atuam em parceria com a instituição, na busca contínua pela paz social e da melhoria da qualidade de vida da comunidade em que estão inseridas. Foram agraciados: