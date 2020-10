PM usa drone e localiza moto usada em roubo

Um suspeito foi detido pelos militares

RAUL SOARES – A Polícia Militar conseguiu localizar uma motocicleta usada em um roubo em Raul Soares depois de usar um drone. Os militares também conseguiram deter um suspeito e também recuperar parte do material roubado.

O crime ocorreu na tarde do último sábado (3) na rua Doutor José Grossi, no distrito de Santana do Tabuleiro, zona rural de Raul Soares. As vítimas contaram que estavam dentro da mercearia quando dois indivíduos chegaram em uma moto Bros, de cor vermelha. Um dos autores estava armado, e depois de anunciar o roubo e subtrair 20 maços de cigarro, quatro celulares e R$ 1.000,00, os dois suspeitos fugiram na motocicleta.

Equipes das frações vizinhas foram acionadas, onde após rastreamento, uma guarnição deparou com os suspeitos a pé em uma estrada vicinal, onde abandonaram uma sacola e fugiram.

Com o apoio de outras equipes, militares efetuaram a prisão do suspeito de 28 anos, já em Santa Rita de Minas. Foram apreendidos vinte maços de cigarro, uma camisa e um par de tênis.

DRONE

Com o uso de um drone, a Polícia Militar conseguiu localizar a moto usada no crime, que estava escondida em meio ao matagal e foi constatado que ela era produto de furto ocorrido na zona rural de Santa Rita de Minas. O segundo suspeito e o restante dos materiais não tinham sido localizado até o final dessa edição.