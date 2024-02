PM salva vida de recém-nascido

Sargento Tiago pegou a criança e fez a manobra de Heimlich, conseguindo reanimar o bebê

MANHUAÇU – Em uma ação providencial, um militar salvou a vida de um recém-nascido. O caso aconteceu na avenida Pio de Meira, distrito de Vilanova, em Manhuaçu.

Durante operação, equipes policiais estavam na avenida Pio de Meira, momento em que foram abordados por uma família em um veículo.

O condutor do veículo chegou buzinando o veículo, a fim de chamar atenção da equipe policial e desesperado pediu socorro aos militares, pois seu bebê Emanuel Francisco Silva, de apenas três dias de vida, estava engasgado no interior do veículo.

De imediato o sargento Tiago pegou a criança e iniciou a manobra de Heimlich e conseguiu reanimar o bebê, que segundo o pai, se encontrava engasgado há cerca de 15 minutos. Foi acionada uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que compareceu ao local e encaminhou o bebezinho ao Hospital César Leite.

A família extremamente emocionada, agradeceu o socorro prestado pela Polícia Militar para salvar a vida da criança.