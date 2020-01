PM retira de circulação drogas avaliadas em R$ 10 mil

114 pedras de crack e 401 papelotes de cocaína foram apreendidos em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar no último sábado (11), em São João do Oriente. Os entorpecentes foram avaliados em 10 mil reais.

Segundo o soldado Ricson, a ocorrência começou depois da sala de operações receber informações sobre um furto de celular. “Fizemos contato com a vítima e ela alegou que havia um indivíduo rondando próximo à sua residência. De posse dessas informações, fomos até a casa desse indivíduo, onde a mãe dele franqueou a entrada da PM e com ele foram encontradas duas pedras de crack. Ele nos afirmou que havia trocado esse aparelho celular por cinco pedras de crack e já tinha feito o uso de três. Foi encontrado com ele também o chip do celular, um cachimbo e um isqueiro para usar a referida droga”, contou o soldado.

Os militares foram até a casa do indivíduo que havia fornecido a droga ao usuário. “Os pais dele franquearam a nossa entrada, onde encontramos em sua posse o celular que havia sido furtado, ou seja, esse autor receptou esse aparelho. Posteriormente, fizemos mais buscas no interior da residência, onde encontramos 114 pedras de crack dentro de um tênis desse indivíduo que foi deixado em um guarda-roupa. E localizamos dentro de uma sacola plástica na gaveta do guarda-roupa 401 papelotes de cocaína. Vale enfatizar que, com essa ação que poderia ser apenas um furto, se tornou uma ocorrência de tráfico, ou seja, muito maior. Esse segundo autor afirmou que vendia cada pedra de crack por R$ 10 e cada papelote de cocaína por R$ 20. A PM conseguiu retirar de circulação quase R$ 10 mil em drogas”, informou Ricson.

O usuário suspeito do furto do celular e o indivíduo, de 41 anos, preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e de receptar o aparelho, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.