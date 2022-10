PM registra furtos em automóvel e em comércio

Algumas medidas repassadas pela polícia podem evitar o delito

CARATINGA – Dois furtos foram registrados pela Polícia Militar no início dessa semana, sendo um no centro da cidade e outro em São Sebastião do Anta.

Avenida Catarina Cimini

Em Caratinga, na avenida Catarina Cimini, um homem de 25 anos, estacionou seu veículo, e o trancou com a chave. Após certo tempo, ao retornar, constatou que os materiais que estavam no banco de trás do veículo haviam sido furtados e a porta de trás do lado direito, estava encostada.

Um testemunha disse que passou pela avenida tentando estacionar o seu carro, e notou que o veículo da vítima estava com o pisca alerta ligado, e havia um jovem mexendo na parte de trás. Ao perceber a presença da testemunha, o jovem teria saído do local correndo com os materiais.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até final dessa edição.

São Sebastião do Anta

Na avenida José Antônio Santana, em São Sebastião do Anta, um comerciante teve o prejuízo de três aparelhos celulares, um monitor de computador, e R$ 4 mil em um furto ao seu estabelecimento.

A vítima contou à polícia que ao chegar em seu estabelecimento notou a ausência de um monitor e a janela aberta. Ao conferir seus pertences, viu que faltava três aparelhos celulares, e um valor em dinheiro de aproximadamente R$ 4 mil.

Durante verificação do imóvel, não foi possível perceber qualquer sinal de arrombamento, não sendo possível saber qual meio o autor utilizou-se para acessar o imóvel. Durante verificação de imagens de circuito interno de outros estabelecimentos, foi possível observar que o indivíduo usou uma motocicleta de cor verde. Nas imagens verificadas, não era possível identificar autor ou veículo, que estava com a placa de identificação coberta.

Até o final dessa edição, nenhum suspeito tinha sido detido.

ORIENTAÇÕES DA POLÍCIA

Algumas medidas repassadas à comunidade pela Polícia Militar podem evitar furtos.

Quanto a veículo é importante certificar se realmente está trancado, não deixar pertences visíveis em seu interior e optar por estacionar em locais com maior movimentação de pessoas.

No caso dos comércios, a polícia orienta que se evite deixar dinheiro no caixa ao fechar o estabelecimento, não deixar aparelhos eletrônicos como celular, notebook, tablet e outros de fácil subtração, e reforçar a segurança do local com grades, câmeras de segurança, alarmes e reforçar as trancas.