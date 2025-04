PM recupera veículo clonado em Reduto que foi subtraído no estado do RJ

REDUTO- Durante patrulhamento nesta sexta-feira (4), a Polícia Militar realizou a abordagem de um veículo Mitsubishi L200 Triton, de cor prata, que transitava na altura do trevo de Reduto, MG 111.

O condutor, de 49 anos, informou que deslocava para o estado do Espírito Santo. Após a vistoria minuciosa, foi constatado que o veículo apresentava sinais claros de adulteração no número do chassi.

O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado em Manhuaçu. O autor, que possui passagens anteriores por porte de arma e outros delitos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para providências.