PM recupera produto de furto em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – A Polícia Militar conseguiu recuperar uma caixa de som automotivo furtada em um estabelecimento comercial na praça Padre Dionísio.

A vítima disse que indivíduos abriram seu carro e furtaram a caixa de som, avaliada em R$ 900,00, na madrugada da última segunda-feira (8), mas não realizou o registro na esperança de recuperar a caixa de som.

Nesta última quarta-feira(10), a vítima recebeu informações de que um menor infrator é quem teria furtado a caixa de som e a estaria vendendo a uma terceira pessoa.

A equipe lembrou que no ato da apreensão do menor no dia 5 de março, também por furto, em sua casa havia uma caixa de som com as características listadas pela vítima.

A guarnição foi até a casa do menor infrator, que assumiu ter furtado a caixa de som e afirmou tê-la negociado com um homem de 27 anos, recebendo como forma de pagamento um relógio velho.

O homem confirmou ter comprado a caixa de som do menor e ter pagado com um relógio velho, avaliado em R$ 30,00.

O homem foi preso por receptação e autuado em flagrante, e o menor foi liberado e o material restituído à vítima.