PM recupera moto roubada

CARATINGA – Uma moto furtada durante assalto foi recuperada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (24). Os policiais ainda prenderam dois suspeitos.

Um mototaxista teve sua moto roubada depois que recebeu uma chamada para fazer um corrida à rua Juca Vasconcelos, no bairro Santa Cruz. Quando o motociclista chegou ao endereço solicitado, um jovem de 18 anos pediu que ele parasse a moto, e nesse momento um comparsa saiu de um local escuro e surpreendeu a vítima apontando para ela uma arma de fogo. O assalto foi anunciado e levado da vítima a moto, uma Honda XRE 300, um aparelho celular, cartões de banco e documentos pessoais. Os suspeitos ainda determinaram que o mototaxista descesse da moto, entregasse os capacetes e deitasse no chão. Eles saíram na motocicleta em alta velocidade sentido à rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho.

A Polícia Militar iniciou rastreamento e encontrou a moto roubada próximo do local do assalto, indicando que os suspeitos sofreram um acidente e fugiram a pé. Os dois autores de 18 e 19 anos foram localizados na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho. Com um deles, a polícia encontrou dois pinos de cocaína e com o outro, um maço de cigarros e R$ 70,00.

Após varredura nas imediações, foi localizado um simulacro de arma de fogo. Durante vistoria na residência do suspeito de 19 anos, foi localizado em cima do seu guarda roupas uma bucha de maconha.

A vítima reconheceu os jovens que praticaram o roubo da motocicleta, e o simulacro de arma de fogo. O restante do material roubado não foi localizado. Os dois foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil e autuados.