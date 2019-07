PM recupera moto e prende suspeitos de furto e receptação

VARGEM ALEGRE – A Polícia Militar recuperou nesta quinta-feira (4) uma motocicleta Honda CG 150 que tinha sido furtado no dia 1º de julho em Vargem Alegre. Os militares prenderam Nilson de Jesus Pires, 31, suspeito de ser o autor do furto; e Maicon de Sousa Silva, 21.

O furto

O furto aconteceu na madrugada da segunda-feira (1). De acordo com o proprietário, 39, momentos antes do furto, ele teve contato com Nilson e com uma testemunha. Quando estava na rua Sebastião Machado dos Reis, a moto apresentou defeito. O proprietário foi buscar ferramentas para tentar consertar a moto, mas segundo ele, Nilson furtou a moto e tomou rumo ignorado.

Os militares tiveram acesso as imagens de câmeras e viram que Nilson tentou ligar a moto e não consegui, então ele saiu empurrando o veículo.

Os policiais foram até a casa do suspeito, mas a mãe dele contou que Nilson saiu por volta da meia-noite e que, inclusive, furtou um botijão de gás de sua casa.

Recuperação da moto

Dando sequência aos levantamentos, os militares retornaram até a casa do suspeito Nilson. Desta vez ele se encontrava no imóvel, mas tentou fugiu ao perceber a chegada dos policiais, mas foi capturado.

Segundo os militares que registraram a ocorrência, Nilson informou sobre o furto e disse que foi até Entre Folhas, onde vendeu a moto para Maicon pelo valor de 300 reais. Uma guarnição encontrou Maicon em Entre Folhas O jovem confirmou que comprou a moto de Nilson e que ele lhe disse que o veículo estava com a documentação ‘enrolada’ e que teria feito consulta e viu que não constava irregularidade, mas no dia seguinte verificou que constava queixa de furto, motivo pelo qual deixou a moto em uma estrada vicinal no córrego São Silvestre. Os militares foram ao local indicado e recuperaram o veículo.

Os envolvidos foram detidos e conduzidos para delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.