PM recupera materiais furtados e prende três homens por envolvimento no crime

BOM JESUS DO GALHO – Na tarde desta terça-feira (5), a Polícia Militar prendeu três indivíduos acusados em participação em um furto ocorrido em Bom Jesus do Galho.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de furto. A equipe policial foi contatada pela vítima de 34 anos, que informou que sua casa, na rua Levi Caetano, havia sido invadida e vários materiais furtados.

Uma equipe da PM foi enviada ao local e constatou o desaparecimento da fiação elétrica, portas de madeira, portão de ferro e janelas, conforme relatado pela vítima.

Os militares receberam denúncias sobre possíveis compradores dos materiais e conseguiram encontrar o portão de ferro na oficina de um homem de 63 anos. Ele admitiu ter comprado o portão por R$ 20,00. Mais denúncias foram recebidas e os policiais ao realizarem diligências, encontraram o suspeito do furto que foi preso em flagrante.

O suspeito confessou ter vendido o portão por R$ 20,00 e as janelas por R$ 10,00 para outra pessoa.

Os militares continuaram com as diligências e localizaram as janelas na oficina de um indivíduo de 54 anos, que afirmou que o autor do furto apenas as deixou no local.

Diante do exposto, os produtos furtados e recuperados foram devolvidos à vítima, e os autores foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.