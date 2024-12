PM recupera dois veículos

SÃO DO MANHUAÇU/MANHUAÇU – Entre terça-feira (17) e a madrugada desta quarta-feira (18), a Polícia Militar recuperou dois veículos em cidades da região. Os casos aconteceram em São João do Manhuaçu e Manhuaçu.

São João do Manhuaçu

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta roubada durante uma ação realizada nesta terça-feira (17), em São João do Manhuaçu. O veículo havia sido roubado na cidade de Divino e foi localizado após o autor tentar fugir ao perceber a presença dos policiais.

A ocorrência teve início durante um patrulhamento preventivo, quando os militares avistaram o condutor em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o homem abandonou a motocicleta nas proximidades de um posto de combustíveis e fugiu a pé, entrando em um cafezal nos fundos do estabelecimento.

Após intensas diligências, a Polícia Militar conseguiu identificar e prender o autor. A motocicleta foi apreendida e, após verificação, foi confirmada ser produto de roubo registrado na cidade de Divino.

O autor foi conduzido à delegacia e responderá pelo crime.

Manhuaçu

Na madrugada desta quarta-feira (18), a PM atendeu a uma solicitação de furto de uma motocicleta no bairro Ponte da Aldeia, em Manhuaçu.

Após o acionamento, as equipes iniciaram o rastreamento e compartilharam as informações com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que certificou a placa do veículo furtado e realizou as consultas necessárias.

Durante as diligências, os policiais localizaram e abordaram um dos autores, recuperando a motocicleta. Um segundo envolvido foi encontrado e preso dentro do rio Manhuaçu pela equipe Tático Móvel.

Os autores foram conduzidos à delegacia de plantão para as providências legais. O veículo recuperado foi encaminhado para o pátio credenciado.