PM recupera carga de café avaliada em mais de 80 mil reais

Militares ainda apreenderam mais de R$ 20 mil em cédulas falsas

MANHUAÇU/REDUTO– Crime ocorrido nesta quarta-feira (9), na BR-116, no distrito de São Sebastião do Sacramento, em Manhuaçu, em que três autores renderam o motorista e o ajudante de caminhão para saquear volumosa carga de café, foi desvendado pela Polícia Militar do 11º BPM, que recuperou toda a carga, apreendeu dinheiro falso e prendeu um dos envolvidos.

O CRIME

Inicialmente, a Polícia Militar recebeu informações de que três pessoas em um veículo prata teriam rendido o motorista e o ajudante de um caminhão que transportava 57 sacas de café na BR 116, no trevo de São Sebastião do Sacramento, por voltas das 11h.

Segundo informações, os autores renderam as vítimas, que foram levadas no próprio caminhão, e liberadas juntamente com o veículo, na BR 262, entre os municípios de Reduto e Martins Soares. Porém, a carga de café foi levada.

De imediato, equipes da polícia fizeram contato com as vítimas, e, após diligências, ainda durante a tarde, equipe da PM do Tático Móvel conseguiu localizar a carga roubada: 57 sacas de café, avaliadas em R$ 84.000,00. O veículo prata utilizado no crime também foi apreendido.

Com o apoio das demais equipes da PM, foi localizada ainda a quantia de R$ 23.250,00, em moeda falsa, escondida em um veículo na chácara onde estava o café, no córrego dos Fagundes, em Reduto.

O autor de 46 anos, proprietário do veículo, foi preso pela participação no roubo, por armazenar a carga de café roubada. Ele confessou ser o dono das cédulas de dinheiro falso.

A PM continua em diligências a fim de localizar os demais envolvidos no roubo.