PM recupera caminhão em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – A Polícia Militar recuperou em Santa Rita de Minas um caminhão que é produto de crime cometido em Ipatinga. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (23) córrego do Moinho, zona rural de Santa Rita de Minas.

A PM recebeu denúncia anônima a respeito do veículo e uma equipe foi averiguá-la. Os militares localizaram o caminhão estacionado no terreiro de uma casa, e começaram a conversar com a pessoa que se identificou como dono do veículo. Foi apurado que o caminhão é produto de crime de estelionato, ocorrido na cidade de Ipatinga, no último dia 11 de setembro.

Após entrevistar um homem de 51 anos, e apurar todas as informações sobre o ocorrido, foi constatado que ele também foi vítima de estelionatários.

O caminhão foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado.