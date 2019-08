PM recolhe droga, munições e detém suspeito

CARATINGA – Na noite desta terça-feira (30/07), a Polícia Militar recolheu um tablete de maconha e dez cartuchos calibre 32. A ocorrência teve início no bairro Doutor Eduardo e foi finalizada no Anápolis.

Durante patrulhamento pelo bairro Doutor Eduardo, os militares viram quando um indivíduo, posteriormente identificado como Jair Dias Gonçalves Júnior, 23 anos, dispensou algo na grama da praça Antônio Rodrigues. De imediato, os militares fizeram a abordagem e nenhum ilícito foi encontrado com o jovem. Mas ao fazer varredura pelo local, os policiais apreenderam um tablete de maconha justamente no lugar onde o suspeito tinha dispensado algo.

Quando os militares se preparavam para conduzir o suspeito até a delegacia, eles receberam a informação de que Jair estaria guardando arma de fogo em sua residência, situada na avenida A, no Anápolis. Então, os militares foram até a casa do suspeito e fizeram buscas, tendo encontrado dez munições intactas calibre 32. Elas estavam no quarto de Jair, dentro do criado-mudo.

O suspeito foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.