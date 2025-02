PM recolhe arma e evita possível ‘acerto de contas’

MANHUAÇU – A Polícia Militar apreendeu neste domingo (9) uma arma de fogo com um indivíduo, 29 anos. Segundo a PM, este rapaz estava procurando um desafeto. A ocorrência foi registrada na avenida Pio de Meira, em Vilanova, distrito de Manhuaçu.

Durante operação Proteja, a PM foi acionada para verificar a presença de um indivíduo armado. O denunciado foi abordado no interior de um estabelecimento comercial. No decorrer da abordagem, foi localizada uma arma de fogo, tipo submetralhadora de fabricação artesanal calibre .380, carregada com sete munições, escondida atrás do balcão do estabelecimento.

O autor relatou que estava procurando por um desafeto, com quem teria tido um desentendimento anterior. Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma, que foi apreendida para as demais providências.