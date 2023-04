PM realiza treinamento operacional em caso de explosão a caixa eletrônico

SANTA RITA DE MINAS – Há algum tempo não existe no estado de Minas Gerais a ocorrência de explosões a caixas eletrônicos, mas segundo o tenente Moraes, é realizado um treinamento operacional com frequência para preparar os policiais e garantir a segurança da população.

Na madruga dessa quarta-feira (26), o treinamento será realizado no município de Santa Rita de Minas. “A equipe Tático Móvel que é preparada para tais acontecimentos estará fazendo esse treinamento na prática. Esse treinamento visa além de combater esse tipo de crime, também a garantir a segurança dos policiais militares para que possam atuar nesses casos, e o bem-estar da sociedade em geral”, disse o tenente.

Ainda de acordo com o oficial da PM, “especialmente em Minas Gerais” não tem sido uma ocorrência comum, mas tendo em vista o que tem presenciado no cenário nacional, a Polícia Militar busca dar continuidade aos treinamentos, fazendo com que o policial tenha maior controle sobre sua segurança e da população.

“A Polícia Militar trabalha com base em incidências criminais, os últimos acontecimentos com relação a caixas eletrônicos foram durante a madrugada, por isso é importante o treinamento ser feito nesse horário. É importante que a comunidade tenha conhecimento sobre esse fato e fique segura, sabendo que é a Polícia Militar que está ali, fazendo a segurança, e permaneçam em suas residências para não atrapalhar o treinamento e não acontecer incidentes. Não serão usados explosivos e nem munições reais”, explicou o tenente.