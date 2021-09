PM realiza reunião com vereadores para discutir segurança pública nos distritos

CARATINGA – O comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar junto de alguns oficiais realizou na manhã desta terça-feira (31/8), uma reunião com dez vereadores de Caratinga com objetivo de discutir estratégias para fortalecimento da segurança pública nos distritos, e em toda a zona rural.

Nesta última segunda-feira (30/8), os vereadores José Cordeiro de Oliveira (PSD), de Cordeiro de Minas; Ricardo Miranda de Freitas Paiva (PP), o “Ricardo Angola”, de Sapucaia; Rosilene Franco da Silva Cassiano (PROS), de São Cândido; Valdeci Dionísio da Silva (PSD), o “Dete” de Santa Efigênia; e o João Levindo de Faria (DEM), o “João Catita” de Santa Luzia, estiveram na redação do DIÁRIO DE CARATINGA, para falarem das demandas de seus distritos e pedirem a instalação de subdestacamentos.

As principais medidas colocadas em discussão durante a reunião foram a implantação de sistemas de câmeras de segurança nos distritos, limitação de horários para funcionamento de bares e estabelecimentos congêneres, criação de Redes de Segurança, para potencializar a participação da população, em conjunto à Polícia Militar e implantação de pontos de apoio para equipes Policiais Militares redigirem ocorrências, com vistas a ampliar o tempo de permanências nos distritos.

Na reunião, o comandante do 62º BPM ressaltou a importância da participação dos vereadores e de toda a população, para a busca de soluções conjuntas, visando ao fortalecimento da atuação da Polícia Militar em todas as comunidades, redução da criminalidade e aumento da sensação de segurança a todos.