PM realiza operações no bairro Santa Terezinha

Drogas foram apreendidas e produtos furtados recuperados

MANHUAÇU – Nesta terça-feira (10), a Polícia Militar realizou duas operações no bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu.

Apreensão de drogas

Durante patrulhamento pela Rua São Mateus, indivíduos ao visualizarem a viatura, fugiram correndo adentrando em uma região de mata, não sendo possível localizá-los.

A equipe realizou buscas no local, sendo encontrados nove tabletes e dez buchas de maconha, além de 16 pedras de crack e materiais usados para fracionar as drogas.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Produtos de furto são recuperados

Durante rastreamento aos autores de tráfico, os militares visualizaram uma motocicleta, com características semelhantes a veículo furtado na cidade de Santa Margarida, estacionada em uma casa abandonada na Rua São Mateus.

Ao ser realizada consulta no sistema informatizado foi confirmado que o veículo havia sido furtado no dia 27/11/2024.

Durante as buscas no local foram localizados ainda uma bicicleta aro 20 de cor preta e um telefone celular Moto G de cor preta.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.