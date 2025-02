PM realiza Operação Força Total

CARATINGA – Na tarde desta quinta-feira (20), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deu início à 12ª edição da Operação Força Total, na área dos Sexagésimo Segundo Batalhão, em Caratinga. A ação, que ocorreu nos dias 20 e 21 de fevereiro, teve abrangência em todo o estado e visou reforçar a segurança pública com medidas preventivas e repressivas contra a criminalidade.

A operação teve como principais objetivos o fortalecimento da ordem pública no período que antecede o Carnaval 2025 e o enfrentamento ao tráfico de drogas.

Durante a operação, foram intensificadas abordagens, fiscalizações e patrulhamentos estratégicos para garantir a tranquilidade da população mineira.

“A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança e seguirá atuando de forma ostensiva para coibir práticas criminosas e assegurar um ambiente mais seguro para todos”, destaca o comando da Unidade.