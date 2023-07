PM realiza formatura de Programa de Educação Ambiental

CARATINGA- Na noite desta quinta-feira (13), aconteceu no auditório da Escola Líber de Caratinga, a formatura do Programa de Educação Ambiental – PROGEA, da Polícia Militar de Meio Ambiente.

Formaram-se 74 alunos das escolas Líber e Municipal Doutor Maninho, dos 4° e 5° anos do Ensino Fundamental. O evento contou com a participação de autoridades, como a secretária municipal de Educação de Caratinga Elaine Teixeira; o secretário municipal de Meio Ambiente José Carlos Souza; e o presidente da Câmara municipal de Vereadores de Caratinga, José Cordeiro. Também teve a participação do “Florestinha”, que animou a festa e fez a alegria das crianças que receberam seus certificados e carteirinhas.

O programa na região de Caratinga é desenvolvido pelo sargento Edil, da Polícia Militar de Meio Ambiente. Ele destaca que o programa busca estimular os estudantes na habilidade para adoção de comportamentos socioambientais que visem contribuir para a sustentabilidade e qualidade de vida. “Conhecendo e reconhecendo o meio ambiente onde se encontram inseridos, fomentar o processo de mobilização social visando o estabelecimento de uma rede social local para a minimização ou solução dos problemas ambientais detectados no ambiente escolar e promover a compreensão entre o ambiente rural e urbano e a sua inter-relação, focando na utilização responsável dos recursos naturais e artificiais”.