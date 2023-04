PM realiza apreensão de drogas nos bairros Santa Zita e Salatiel

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu drogas e dinheiro nos bairros Santa Zita e Salatiel. Dois jovens foram presos pelos militares.

Santa Zita

Na tarde desta quinta-feira (13), na rua Inspetor Danilo Capela, no bairro Santa Zita, os militares apreenderam 20 tabletes e duas buchas de maconha, uma pedra bruta de crack, R$ 1.850,00, um aparelho celular e uma balança de precisão

Durante patrulhamento, policiais do Grupo Especial em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápido (GEPMOR) avistaram o autor, 26 anos, dispensando uma sacola em meio a vegetação.

Ele foi abordado e durante a busca pessoal foi localizado três tabletes de maconha. Ao ser verificada a sacola por ele dispensada, foi encontrado o restante do entorpecente.

Autor foi preso em flagrante e conduzido para delegacia de Polícia Civil.

Salatiel

Na noite de quinta-feira, em ação na rua Inácio Novais, bairro Salatiel, durante verificação de denúncias sobre o tráfico de drogas, as equipes do Tático Móvel e GEPMOR foram até uma residência, mas o autor, 19, fugiu pelos fundos do imóvel, mas ele acabou abordado e preso pelos policiais.

Os militares recolheram 32 pedras de crack, duas buchas de maconha e R$ 653,45.

O jovem foi levado para delegacia de Polícia Civil.