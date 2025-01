PM realiza apreensão de armas, drogas e outros materiais ilícitos em Santa Margarida

SANTA MARGARIDA – Em uma operação de grande impacto no combate ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 11º BPM – 272ª CIA, prendeu quatro pessoas e retirou de armas de circulação de grande quantidade de entorpecentes no bairro Santa Filomena.

Durante a ação, foram localizadas uma submetralhadora calibre .380, uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38, além de nove munições calibre .380 e seis munições calibre .38, que poderiam ser utilizadas em crimes violentos. A apreensão desse material representa um importante golpe contra a criminalidade.

Além das armas, os militares também recolheram uma expressiva quantidade de drogas prontas para o comércio ilegal, incluindo duas barras de maconha, duas porções de cocaína, uma barra de crack, uma porção de crack e 11 pedras de crack, reforçando o envolvimento dos detidos com o tráfico de drogas.

Diante das evidências, os quatro envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil, onde permanecerão à disposição da Justiça.

“A Polícia Militar de Minas Gerais destaca que o sucesso dessa operação é reflexo do trabalho contínuo, sempre com o objetivo de proteger a sociedade. A corporação reforça a importância da participação da comunidade, incentivando a realização de denúncias anônimas pelos telefones 181 e 190”, afirmou o comando da operação.