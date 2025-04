PM realiza ação contra o tráfico no Santa Cruz

CARATINGA – A Polícia Militar realizou nesta terça-feira (1) ação contra o tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Caratinga. A ação resultou na prisão de um jovem, 19 anos, e na apreensão de um menor, 15. Os militares apreenderam entorpecentes e celulares.

A PM recebeu uma denúncia anônima informando que, no final da rua João Cavati Sobrinho, havia dois indivíduos em atitude suspeita, atentos a tudo o que acontecia ao redor. As informações repassadas incluíam a descrição das vestimentas de cada um.

Diante da denúncia, uma equipe da Polícia Militar deslocou-se até o local. Ao avistarem a viatura policial, os indivíduos denunciados fugiram pelos trilhos, em direção à rua José Trindade Bento. No entanto, foram perseguidos, e o jovem, ao passar por uma residência, arremessou um objeto no quintal situado nos fundos da construção. O indivíduo foi detido, abordado e submetido a busca pessoal, sendo encontrado com ele a quantia de R$ 82,00.

Em ato contínuo, durante a varredura no local, constatou-se que os materiais arremessados tratavam-se de seis pinos de cocaína, duas pedras de crack e uma porção de maconha.

O outro envolvido, que também tentou fugir, foi perseguido. Durante a fuga, os militares visualizaram o momento em que ele arremessou um objeto nas proximidades da rua José Trindade Bento. Ele foi alcançado e abordado, tratando-se de um menor. Durante a varredura, foi localizado um invólucro plástico contendo doze pinos de substância análoga à cocaína e onze pedras de substância análoga ao crack.

O representante legal do menor infrator foi acionado e acompanhou os trâmites de praxe.

A PM informou que o jovem é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas e já responde a dois inquéritos policiais, sendo um por tráfico e outro por tráfico e associação para o tráfico, além de um terceiro inquérito por furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao maior pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores para a prática de crime. Ao menor, foi dada voz de apreensão em flagrante por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.