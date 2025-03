PM realiza 13ª Edição da Operação Força Total: Segurança no Campo

MANHUAÇU – A 13ª Edição da Operação Força Total: Segurança no Campo tem como foco a prevenção e a repressão da criminalidade violenta em áreas rurais do estado de Minas Gerais, com ênfase no combate aos crimes de furto, roubo e receptação de produtos e máquinas agrícolas, com intensificação do policiamento rural, fiscalizações em rodovias estaduais, além do reforço no patrulhamento em propriedades rurais, estradas vicinais e demais pontos estratégicos, assegurando maior proteção aos homens e mulheres do campo.

A operação, que teve início na madrugada da última quinta-feira (20), reforçou as atividades do policiamento ordinário, a fim de proporcionar maior tranquilidade e aumento da sensação de segurança da população.

Durante as ações as equipes policiais realizaram contato com produtores e administradores de propriedades voltadas a produção de café e outros insumos agrícolas, orientando-os acerca de medidas de proteção, tais como:

* Manter galpões, portões e entradas trancadas e bem iluminadas;

* Utilizar tecnologias como sensores, alarmes sonoros e câmeras de vigilância, preferencialmente com armazenamento de imagens em nuvem;

* Armazenar a colheita do dia em galpão seguro e trancado. Evitar deixar a colheita nos carreadores durante a noite.

“A força do agronegócio mineiro não apenas impulsiona a economia estadual, mas também gera milhões de empregos diretos e indiretos, sendo essencial para o desenvolvimento social e econômico das regiões produtores”, destacou o comando da operação.