PM procura segundo envolvido em roubo de posto de combustíveis

CARATINGA – A Polícia Militar está procurando pelo segundo envolvido no roubo a um posto de combustíveis, localizado em frente ao terminal rodoviário Carlos Alberto de Mattos, na praça Francisco Moreira de Carvalho.

O frentista contou à Polícia Militar que no início da madrugada dessa quarta-feira (24) o veículo Fiat Uno de cor vermelho com capô e teto preto, com dois ocupantes, um de cor negra e outro de cor parda, teriam parado no posto e pedido pra abastecer R$ 10,00 reais em combustível.

Ao terminar o abastecimento, o carona desceu do veículo e anunciou o roubo apontando para o frentista uma arma de fogo de cor preta e quadrada, tendo tomado dele a quantia de R$ 254,00, e evadido em seguida sentido ao bairro Nossa Senhora Aparecida.

De imediato foi feito cerco com as viaturas dos setores e recobrimento. Durante cerco, o veículo foi abordado no loteamento do bairro Nossa Senhora Aparecida (antigo cafezal) estando em sua direção o suspeito de 29 anos. Ele confessou a participação no roubo, alegando quem seria o comparsa e disse que teria dividido o valor roubado com ele.

Durante busca, parte do dinheiro roubado foi encontrado com suspeito. Após prisão, o suspeito foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo junto com o outro, que portava a arma de fogo.

Foi feito rastreamento, mas o segundo envolvido não tinha sido detido até o final dessa edição.