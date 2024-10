PM procura por autores de tentativa de roubo e disparo de arma de fogo

UBAPORANGA- Na noite dessa terça-feira(15), um crime foi registrado pela Polícia Militar, no córrego do Barracão, zona rural de Ubaporanga.

Um homem de 30 anos transitava de motocicleta, sentido Barracão, momento em que visualizou uma moto parada à beira da estrada com dois indivíduos próximos a ela.

Segundo a vítima, ela observou que um dos autores sinalizava como se pedisse para ela diminuir a velocidade.

Ao se aproximar do local onde os autores estavam, a vítima percebeu que este autor que sinalizava, estava armado.

A vítima acelerou sua motocicleta, ocasião em que ouviu um disparo de arma de fogo e notou que havia sido alvejado de raspão em sua perna esquerda. Ela conseguiu fugir, e os dois autores não obtiveram êxito na empreitada criminosa, e evadiram do local tomando rumo ignorado.

Devido ao ferimento, a vítima permaneceu aos cuidados da equipe do Samu que compareceu ao local. Equipes em diligências na tentativa de identificar os autores.