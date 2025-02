PM procura por autor de roubo de motocicleta

No final da noite dessa última quinta-feira(30),

a Polícia Militar recebeu informações de que uma vítima de roubo estaria na Delegacia da Polícia aguardando atendimento.

Imediatamente, uma guarnição PM foi empenhada no local para fazer contato com a vítima, homem de 23 anos, o qual relatou que estava em companhia de uma mulher de 34 anos na rua Agenor Amaro do Nascimento, um ponto alto do Bairro Santa Zita, em Caratinga, local denominado como mirante, momento em que um indivíduo cor morena, estatura mediana, com o rosto coberto por uma blusa escura, trajando roupas escuras, de posse de uma foice, chegou ao local, já ameaçando as vítimas.

Ato continuo, jogou a foice no chão e simulou estar armado, porém, o local estava escuro, assim as vítimas não puderam confirmar se o autor estaria armado verdadeiramente, todavia, ainda assim, diante da ameaça, entregou o veículo para o autor, sendo uma motocicleta Honda/XRE 300, cor preta, placa GMV0F53, na qual o autor evadiu sentido ao bairro Santa Zita.

Segundo a vitima, após a subtração do veiculo, como ficou a pé no local, ele desceu sentido ao centro, onde providenciou um mototaxista para levar sua companhia para casa e, logo em seguida, deslocou para delegacia, onde acionou a Polícia Militar.

A guarnição PM deslocou com a vítima ao local dos fatos, onde observou-se, que o local é escuro e ermo, e não existem câmeras de monitoramento de segurança no local. Entretanto, foi recolhida no local, a foice utilizada, conforme versão da vítima, a qual foi utilizada para intimidá-la.

Durante toda a noite, as guarnições PM realizaram rastreamento com atenção voltada para a localização da motocicleta, sem êxito.

No decorrer dessa sexta-feira (31) foram realizadas diversas diligências, na tentativa de localizar o veículo,todas sem êxito.

Por volta de 17 horas, a vítima fez contato com a guarnição PM responsável pelo atendimento, informando que teria passado o dia em busca de informação que pudesse localizar a motocicleta, mas que também não conseguiu nada.

A Polícia Militar continua em busca de informação sobre o paradeiro da motocicleta e identificação da autoria. A arma branca, foice, foi entregue para autoridade competente.