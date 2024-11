PM procura por autor de homicídio tentado em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE- Na tarde dessa segunda-feira(4), um homem de 32 anos fez contato com o comandante da Fração de Santa Bárbara do Leste, onde informou que ele teria sido vítima de disparos de arma de fogo, no Córrego Pedra Fria.

A vítima informou aos militares que quando estava a cerca de um quilômetro de sua residência, ao passar próximo a um quebra-molas ouviu os disparos vindo da lavoura de café. Ela relatou que acelerou o veículo e conseguiu chegar em sua casa.

Ainda segundo a vítima, seu filho de dois anos também estava no veículo. Ninguém foi atingido.

O local e arredores foram verificados pela Polícia Militar, mas nenhuma informação sobre autoria foi apurada.

Durante a perícia, foram localizadas duas marcas provenientes de projéteis de arma de fogo. A vítima possui diversas passagens policiais. Equipes estão em rastreamento para localizar o autor.