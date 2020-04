PM procura por assaltantes que agiram em Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – Uma mercearia foi alvo de assalto nesta última terça-feira (14) em Imbé de Minas e os autores estão sendo procurados pela Polícia Militar.

Na terça-feira por volta das 11h, um morador do Córrego dos Campos, zona rural de Imbé de Minas, viu um veículo desconhecido com três indivíduos em atitude suspeita e acionou a Polícia Militar. Os policiais foram para o local onde fica a mercearia, e quando os autores notaram a presença dos militares, fugiram a pé em meio ao matagal.

Segundo uma das vítimas, dois dos autores estavam usando arma de fogo e anunciaram o roubo. Um deles pegou os funcionários e foi com eles para o interior da casa, instante em que os militares chegaram.

Na porta do estabelecimento foi localizado e apreendido um veículo Fiat, modelo Argo, de cor prata, que foi usado pelos autores e foi abandonado no local. O veículo estava com a placa praticamente coberta por lama e que os autores teriam chegado com os rostos cobertos com toucas. Uma das vítimas foi agredida no rosto, mas sem gravidade.

Os assaltantes roubaram um aparelho celular, uma quantia em dinheiro não informada e um revólver calibre 38 com seis munições. Eles fugiram usando motocicletas e abandonaram o veículo. Os militares levantaram que este automóvel foi usado em um roubo ocorrido em Belo Horizonte em 2018.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.