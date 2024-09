PM prende um dos suspeitos de homicídio tentado em Santa Bárbara do Leste

Na manhã desse sábado(21) por volta das 9h30, o Centro de Operações da Polícia Militar em Caratinga recebeu ligações sobre diversos disparos em um veículo onix, de cor branca, que estava estacionado na praça Geraldo Ferreira da Silva, no centro de Santa Bárbara do Leste.

A polícia se dirigiu ao local e encontrou o carro de um homem de 32 anos, com várias marcas de disparos de arma de fogo. A vítima sofreu um ferimento leve e não corre risco de morte.

Durante levantamentos de informações, a Polícia Militar conseguiu checar que o veículo usado no crime é uma Fiat Strada de cor preta e seria clonado.

Ao observar a vítima entrar em seu carro, os autores efetuaram vários disparos que atingiram o veículo, tendo um dos disparos atingido a vítima superficialmente.

Logo em seguida os autores fugiram em direção à rodovia BR-116.

O local foi isolado e a perícia constatou 18 perfurações no carro da vítima.

Recentemente, a vítima sofreu outras duas tentativas de homicídio, e possui várias passagens criminais. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Durante as diligências, um autor de 33 anos foi abordado por uma equipe da PM de Simonésia, em um veículo Fiat Pulse, sendo preso por adulterar sinal identificador de veículo automotor (clonagem de veículo).

Equipes seguem em diligências para tentar prender o outro autor do crime.