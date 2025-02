PM prende três suspeitos e apreende armas e drogas em Muriaé

MURIAÉ – Policiais militares do 47º Batalhão cumpriram, na manhã desta quinta-feira (20), mandados de busca e apreensão no bairro São Cristóvão, em Muriaé. Duas armas foram apreendidas, drogas, celulares e dinheiro. Três suspeitos foram presos.

A operação contou com o uso de helicóptero e foi uma resposta ao duplo homicídio que aconteceu no mês passado em “possíveis disputas de facções criminosas que estariam se instalando em Muriaé”, disse o tenente Aredes. Segundo o capitão Reinaldo, arma e munições foram apreendidas na casa de um suspeito. “Essa arma pode ter sido utilizada no homicídio no fim de janeiro”. O homem foi levado pelos policias, preso por porte ilegal de arma de fogo.

Em um outro ponto do bairro, outro suspeito foi preso e foram apreendidos arma, munições, “além de uma balança de precisão e uma porção de maconha”, afirmou a PM. Na operação, um terceiro suspeito também foi detido.

Rádio Muriaé