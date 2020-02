PM prende suspeitos de extorsão contra caminhoneiros

DOM CAVATI – Welington Campos Ribeiro, 21 anos, e dois menores, de 14 e 15 anos respectivamente, foram detidos pela Polícia Militar. Eles são suspeitos de praticar extorsão mediante sequestro contra dois caminhoneiros em Dom Cavati.

Os caminhoneiros procuraram a guarnição policial de Dom Cavati, alegando que teriam sido vítimas de um roubo em que havia três autores, um portando um facão, outro um canivete e o terceiro um instrumento pontiagudo, e que teriam levado dois celulares e dois cordões.

As vítimas contaram que estavam paradas com caminhão no posto desativado, que fica na avenida Washington Luiz, quando por volta das 2h da última quinta-feira (20), uma delas foi rendida quando ia ao banheiro.

Os caminhoneiros foram forçados a dirigir até a cidade de Inhapim para tentarem sacar dinheiro no banco, mas em virtude do horário a agência estava fechada. Então, decidiram voltar para Dom Cavati e por lá foram até outro banco que estava aberto, e exigiram que o condutor entregasse o cartão e a senha, mas também não conseguiram sacar.

Os autores mandaram as vítimas dirigirem em direção à Governador Valadares, quando, próximo ao cemitério de Dom Cavati, determinaram que parassem e exigiram os celulares e cordões, fugindo em seguida.

As vítimas alegam que sofreram ameaças de morte o tempo todo, e que sempre os autores colocavam e apontavam o facão em suas direções.

Durante diligências, os três indivíduos foram encontrados pelos militares e reconhecidos pelas vítimas, sendo presos e recuperados com eles os produtos do crime.