PM prende mulher que dopou e roubou dinheiro de idoso

CARATINGA – Uma mulher, 52 anos, foi presa nesta terça-feira (5) acusada de dopar e roubar dinheiro de um idoso. Um homem, 59, também foi detido por suspeita de participação no crime.

A Polícia Militar recebeu na tarde de segunda-feira (4), a solicitação da filha da vítima, dizendo que ele estava sendo medicado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga. Os militares conversaram com a filha da vítima, que disse que um vizinho da família o viu caído às margens da estrada de acesso a Sapucaia, distrito de Caratinga, ocasião em que achou estranho e decidiu parar o veículo que conduzia e verificar. Ao verificar, a testemunha notou que a vítima estava grogue, não conseguia falar nada, instante em que ele ligou para a família da vítima.

A família ao chegar ao local acionou outro táxi para levar o idoso até a UPA, onde permanece internado e medicado

Em conversa com a filha da vítima, ela relatou que na manhã daquele dia o seu pai teria saído de casa para receber o seu pagamento, informando ainda que ele não faz a ingestão de bebida alcoólica, é lúcido e saudável. Segundo a filha da vítima, a única coisa que seu pai conseguia dizer, era que uma mulher teria roubado o seu dinheiro, cerca de R$ 880,00.

Durante os levantamentos, equipes conseguiram chegar até um veículo em que a vítima teria entrado, após sair do banco. Somente durante a madrugada de terça-feira (5), que a vítima retornou a consciência, momento em que ele relatou aos militares que uma mulher que se identificou como ‘Marlene’, teria acompanhado a vítima até o banco, e depois dela sacar o seu pagamento, eles teriam entrado juntos em um veículo, onde deslocaram até o córrego São Pedro, zona rural de Caratinga.

No caminho, essa mulher ofereceu um refrigerante de limão para a vítima. Ele bebeu o refrigerante e, poucos minutos depois, não se lembra mais do que aconteceu. “Possivelmente, essa bebida oferecida à vítima continha alguma substância tranquilizante ou outra droga com efeito sonífero”, explicou a PM.

Os militares fizeram intensos trabalhos de levantamento de informações sobre a autora, bem como do veículo usado crime. No final da tarde de terça-feira, após um trabalho de muito empenho e dedicação, a Polícia Militar conseguiu localizar e prender a mulher que esteve no banco com a vítima, que entrou no carro com ele e quem dopou a vítima e roubou a quantia já mencionada.

Com a autora foram encontrados a quantia de R$ 870,00. Ela foi conduzida até a delegacia de Caratinga, onde foi autuada em flagrante. Autor que conduziu o veículo foi identificado e preso.