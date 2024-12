PM prende jovem por tráfico de drogas em Santa Rita de Minas

A Polícia Militar prendeu um jovem de 23 anos por tráfico de drogas e cumpriu um mandado de prisão em aberto durante uma operação na cidade de Santa Rita de Minas, na última terça-feira (17). A ação aconteceu na Rua Antônio Pereira Sobrinho, no centro do município.

De acordo com os militares, o suspeito tentou se livrar de objetos ao perceber que seria abordado. Ele dispensou uma bolsa preta e uma sacola plástica, que caíram dentro do cemitério local. Durante a abordagem, os policiais encontraram no bolso esquerdo da bermuda do jovem seis invólucros de cocaína, além de R$ 123,00 e um aparelho celular.

Na bolsa dispensada, os militares localizaram substâncias esverdeadas, semelhantes à maconha, todas embaladas de forma típica de tráfico, além de uma porção não embalada de cocaína. As substâncias totalizaram duas porções maiores de maconha, uma porção menor da mesma droga e uma porção de substância semelhante à cocaína.

Já na sacola plástica, os policiais militares encontraram 25 invólucros vazios, utilizados normalmente para embalar cocaína. O jovem foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas e pelo cumprimento do mandado de prisão expedido pela Comarca de Caratinga.

O suspeito, juntamente com os materiais apreendidos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga.