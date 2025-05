PM prende jovem por tráfico de drogas em Espera Feliz

ESPERA FELIZ — A Polícia Militar prendeu um jovem de 24 anos por tráfico de drogas na noite do último sábado (10), no bairro João Clara, em Espera Feliz. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, durante patrulhamento preventivo.

Segundo a PM, os policiais abordaram um motociclista que havia parado em frente a uma residência e recebido algo de outro indivíduo. Na abordagem, foi encontrado com o condutor um tablete de maconha.

Em continuidade às diligências, os militares realizaram buscas na casa do suspeito, onde localizaram uma barra de maconha, dois tabletes adicionais da substância, uma balança de precisão, materiais para embalo de drogas, uma faca com resquícios de entorpecente, dois celulares e a quantia de R$ 2.200,00 em dinheiro.

O usuário, de 22 anos, também foi detido. Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A motocicleta utilizada na ação foi apreendida e removida para o pátio credenciado do Detran.