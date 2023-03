PM prende jovem e apreende cocaína e submetralhadora

MANHUAÇU – No último sábado (11), a Polícia Militar prendeu um jovem 19 anos. Durante a ocorrência, registrada na travessa Ramiro Caetano, no bairro Esperança, os militares apreenderam cocaína e uma submetralhadora.

Militares do Tático Móvel faziam patrulhamento em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando depararam com o contumaz na prática de crimes portando uma arma de fogo nas mãos. Ao visualizar os militares, o rapaz empreendeu fuga a pé, dispensando o armamento em uma residência. O autor foi alcançado e contido no local. Durante busca pessoal foi encontrado em uma bolsa onze pinos com cocaína e 40 reais; no quintal da residência foi encontrada submetralhadora e munições.

Diante do exposto, autor preso em flagrante delito e conduzido para delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.