PM prende homem por furto de materiais da CEMIG

Suspeito foi localizado em imóvel abandonado com ferramentas da empresa; prejuízo parcial ultrapassa R$ 14 mil

CARATINGA – Na tarde desta quinta-feira (26), a Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um homem de 30 anos pelo furto de materiais pertencentes à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), em Caratinga. A prisão foi realizada por militares do 62º Batalhão, após denúncia recebida durante patrulhamento pela Avenida Dário Grossi.

Segundo informações repassadas pelo supervisor da CEMIG, o suspeito estaria escondido em uma residência abandonada na Rua Jaider da Fonseca Frutuoso, no bairro Dário Grossi. De imediato, a equipe policial se deslocou até o endereço, onde encontrou a porta do imóvel aberta. Ao entrarem, os militares localizaram o autor em um dos quartos, ao lado de diversos objetos, incluindo ferramentas que, de pronto, foram reconhecidas pelo representante da empresa como pertencentes à concessionária.

Durante a abordagem, o representante da CEMIG acompanhou os trabalhos e fez o reconhecimento oficial dos materiais furtados, confirmando a materialidade do crime. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

De acordo com o supervisor da concessionária, o suspeito já havia sido flagrado por câmeras de segurança cometendo furtos no mesmo local, utilizando o mesmo modo de operação. Na madrugada do mesmo dia, o homem escalou o portão da unidade, violou compartimentos de veículos da empresa e causou danos à estrutura do portão.

Entre os objetos subtraídos estão um conjunto de aterramento de cobre, avaliado em aproximadamente R$ 13.000,00, e um motosserra, avaliada em cerca de R$ 1.200,00 — ambos não recuperados. Além disso, diversas ferramentas foram encontradas no imóvel, como chaves de fenda, alicates, chave inglesa, catracas, lanterna tática e um canivete.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.