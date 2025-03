PM prende envolvidos com tráfico em Caratinga e São Sebastião do Anta

CARATINGA/SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Nesta segunda-feira (17), a Polícia Militar prendeu dois homens em ações distintas de combate ao tráfico de drogas. As ações foram registradas em Caratinga e São Sebastião do Anta.

Caratinga

Em Caratinga, no distrito de Santa Luzia, a Polícia Militar, por meio do 62º Batalhão, recebeu diversas denúncias anônimas informando que dois indivíduos estavam praticando o tráfico de drogas na praça central. Com as características dos suspeitos em mãos, os policiais se deslocaram até o local e avistaram os denunciados. Ao perceber a aproximação da viatura, um dos indivíduos fugiu, enquanto o outro demonstrou comportamento nervoso.

O suspeito foi abordado e, durante a revista, foi encontrada uma bolsa preta com quatro buchas de maconha, embaladas para comercialização, e um celular Samsung. Questionado, o homem assumiu a propriedade da droga e foi preso por tráfico de drogas. O segundo denunciado também foi identificado, mas não chegou a ser abordado no momento.

São Sebastião do Anta

Em outra ação, em São Sebastião do Anta, a Polícia Militar, por meio do Destacamento local, prendeu um homem de 26 anos em um ônibus que se dirigia ao distrito de São Sebastião do Peixe. A prisão aconteceu após uma denúncia de que o suspeito estaria transportando drogas. Durante a abordagem ao ônibus, o homem foi revistado, mas nada foi encontrado em sua posse. Contudo, em seus pertences, uma sacola de ração e outra de salgadinhos continham, respectivamente, cinco pedras de crack.

O homem afirmou que não era usuário, mas estava levando a droga para um indivíduo na comunidade de São José do Peixe. Ele revelou ainda que não era a primeira vez que realizava esse tipo de transporte.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.