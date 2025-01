PM prende em todo o estado 891 indivíduos com mandados em aberto

Estas prisões foram registradas nos dezesseis primeiros dias de 2025

DA REDAÇÃO – Do dia primeiro a dezesseis de janeiro, deste ano, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou, em todo o estado, a prisão de 891 indivíduos com Mandados de Prisão em aberto por crimes de diversas naturezas. Entre os delitos destacam-se furto, tráfico de drogas, roubo, lesão corporal, ameaça, vias de fato/agressão, receptação, porte ilegal de arma de fogo, descumprimento de medida protetiva, entre outros. Dentre eles, 45 dos presos possuem 20 registros polícias e dois com mais de 70 passagens, cada um.

“O trabalho cotidiano e essencial da Polícia Militar é visto nesses números significativos. Foram 891 infratores contumazes retirados das ruas. Desses criminosos, uma parcela cometeu furto à residência, sendo este o nosso foco no mês de janeiro, que é a prevenção a essa modalidade criminosa, por meio da Operação Férias Seguras 2025. A retirada desses infratores das ruas traz prevenção e proteção à sociedade mineira. É um trabalho que sempre foi feito e continuará sendo feito pela nossa instituição”, comentou a porta-voz da Polícia Militar, major Layla Brunnela.