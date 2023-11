PM prende dois homens e apreende armas de fogo

CARATINGA – Na noite desse domingo (26), a Polícia Militar prendeu dois homens e recolheu duas armas de fogo. A ação chamou atenção de populares e houve perseguição a um dos autores pelas ruas de Caratinga.

Militares de Caratinga receberam informações da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) de Governador Valadares, que um homem de 24 anos, autor de homicídio na cidade de Galiléia-MG no último dia 4 de outubro, estaria escondido na casa dos pais na rua Jair Fraga Galofante, no bairro Salatiel.

Ao cercarem a casa e receber permissão do pai do procurado para entrar no imóvel, perceberam que infrator subiu para o terraço e invadiu outras residências, sendo perseguido e preso.

Durante a conclusão do registro da ocorrência na delegacia de Polícia Civil, por volta das 23h, a Central de Comunicações recebeu informações de que um homem de 29 anos estaria em uma motocicleta CB 300 de cor vermelha, portando a arma utilizada no homicídio de Galileia, e que possivelmente iria escondê-la para a equipe policial não encontrar.

Novamente foram mobilizadas equipes policiais que montaram cercos e bloqueios e iniciaram uma busca pelo homem que foi encontrado, porém desobedeceu as ordens de parada e empreendeu fuga pelas ruas dos bairros Santa Cruz e centro, quase todas trafegando na contramão e passando pelos cercos policiais, até ser abordado e preso. Com ele foi encontrado um revólver calibre 32 com numeração suprimida.

Em seguida, a PM recebeu um chamado da casa do autor na rua Jair Fraga Galofante, alegando que dois homens tentaram invadir o imóvel. Diante de tal situação, os militares retornaram ao imóvel, fizeram varredura, mas não encontraram ninguém suspeito. Percebendo que os invasores poderiam ter ido ao imóvel para retirar algo de ilegal, os militares pediram aos familiares para vistoriar novamente o trajeto feito pelo homem de 24 anos.

Após vistoria, foi encontrada uma sacola que estava atrás de uma caixa d’água, lugar de difícil acesso, com uma pistola calibre 380, e um carregador com 14 munições intactas. Ao verificar a numeração da arma, foi constatado que ela foi furtada no dia 21/2/2023 na cidade de Marataízes-ES.

Diante da situação, já no início dessa segunda-feira (27), o homem de 24 anos foi cientificado da arma de fogo apreendida na residência de seu pai, e assumiu a posse afirmando que pagou R$ 10 mil por ela, alegando não saber o nome de quem vendeu, dizendo possuir arma de fogo por estar em guerra com seus inimigos.

O autor, além do mandado de prisão por homicídio, também recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo, desobediência e receptação.