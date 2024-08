PM prende autores que atiraram em homem para roubar moto

CARATINGA- Três homens de 17, 18 e 38 anos foram detidos por tentarem roubar uma moto no final da noite da última segunda-feira(5) na rua Dona Julica, centro, e ainda atirarem contra a vítima.

Levantamento de informações realizados pelos militares dão conta que o autor de 38 anos, que estava de bicicleta monitorava a vítima e depois deslocava até a Vila Valentim e acionava outros dois autores de 17 e 18 anos.

Dois autores chegam até a vítima, de 27 anos, e a abordam no interior de um bar, onde um deles, que portava uma arma de fogo, anuncia o roubo.

O autor queria que a vítima entregasse a chave da moto que estava estacionada nas proximidades do local.

A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o autor que estava com a arma, instante em que ela foi alvejada no peito.

Logo a seguir os três autores fugiram sentido a Vila Valentim. Vítima foi socorrida e encontra-se internada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga.

Em continuidade as diligências, os militares realizaram levantamentos que resultaram na identificação do autor que estava na condução da bicicleta.

Dando continuidade aos trabalhos, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em residências situadas na Vila Valentim, onde apreenderam uma arma de fogo, nove munições intactas, uma pedra grande de crack, três balanças, uma bicicleta, cinco aparelhos celulares e R$ 1487,40.