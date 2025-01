PM prende autor e recupera dinheiro furtado

CAIANA – Nesta segunda-feira (20), a Polícia Militar prendeu um autor, 27 anos, pelo crime de furto. A ocorrência foi registrada na avenida Pedro de Oliveira, centro, em Caiana. Os militares ainda recuperaram o dinheiro furtado.

A equipe da PM recebeu informação dando conta de que um indivíduo estava indo em direção a cidade de Espera Feliz com uma grande quantidade de dinheiro. Em seguida, a vítima, um homem de 28 anos, proprietário de um bar, relatou que o autor havia furtado aproximadamente R$ 10.000,00 do estabelecimento.

A Polícia Militar iniciou rastreamento e localizou o suspeito, com quem foi recuperado o valor de R$ 9.550,00.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências subsequentes.