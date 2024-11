PM prende autor de roubo, apreende drogas e munições

Uma mulher de 30 anos acionou a Polícia Militar na noite dessa sexta-feira(15), onde relatou que foi vítima de roubo no Córrego dos Marinhos, próximo à fazenda de “Zé Quinca”, zona rural de Caratinga.

Segundo a vítima, quando ela se deslocava acompanhada de seu filho, em sua motocicleta Yamaha YBR125, de cor preta, em direção ao Córrego dos Paulos, ela visualizou uma luz que não conseguiu identificar.

Nesse momento, um dos autores, que estava na garupa da motocicleta, a abordou com uma arma de fogo, possivelmente um revólver calibre .32, e anunciou o assalto.

A vítima e seu filho caíram ao solo, e o autor ordenou que ela deixasse a motocicleta, subtraindo o veículo e fugindo em direção ao distrito de Santa Luzia.

Após se inteirar dos fatos, as equipes saíram em rastreamento.

Foi apurado que um indivíduo em uma motocicleta verde, estava monitorando a moto roubada estacionada atrás do cemitério no distrito de Santa Luzia.

Em seguida, os policiais abordaram o condutor da motocicleta verde, um jovem de 18 anos.

Durante a abordagem, foram encontradas com ele quatro munições calibre .32, uma porção de maconha, uma bucha da mesma droga, 35 micro tubos com cocaína, além de R$112,00.

Diante da situação, o autor foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de munição, tráfico de drogas e coautoria no roubo da motocicleta.

Prosseguindo com as diligências, a equipe policial, com a ajuda da vítima e de seus familiares, conseguiu localizar a motocicleta roubada escondida em um cafezal.

O autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.