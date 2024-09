PM prende acusado de roubos e ainda apreende droga

CARATINGA- Um jovem, 18 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (18). Ele é acusado de ser o autor de roubos. Durante a ocorrência, a Polícia Militar ainda apreendeu droga.

A PM intensificou as ações de rastreamento para localizar e prender um jovem suspeito de ter cometido dois roubos no dia anterior. O primeiro roubo ocorreu no centro, onde um iPhone foi subtraído. O aparelho, no entanto, foi recuperado por um homem que o encontrou e entregou a uma viatura policial.

O segundo roubo aconteceu no bairro Rodoviários, onde dois telefones foram levados. Durante a operação, a equipe policial conseguiu recuperar um dos aparelhos.

A Polícia Militar realizou uma operação no bairro Doutor Eduardo, mais especificamente na rua Leonidia Isabel Dutra. Durante a ação, a equipe Tático Móvel encontrou um tonel contendo duas barras de maconha, além de microtubos vazios e uma balança de precisão.

O jovem de 18 anos se apresentou à equipe policial militar e confessou ser o autor dos roubos. Ele foi reconhecido, pois estava com as mesmas roupas utilizadas durante os crimes, conforme imagens captadas por câmeras de segurança dos locais. No entanto, ele não estava usando a blusa de frio, que foi encontrada em uma casa abandonada próxima ao local da operação. O jovem também assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados.

“A operação foi considerada exitosa e contou com a colaboração da população, que fez diversas denúncias que facilitaram a prisão do infrator. A Polícia Militar ressalta a importância da participação da comunidade no combate à criminalidade e convida sempre a população a denunciar via 181 e 190”, destaca a PM.