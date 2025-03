PM participa de reunião da Câmara Municipal de Abre Campo e apresenta ações de prevenção

ABRE CAMPO – A Polícia Militar marcou presença na reunião ordinária da Câmara Municipal de Abre Campo, realizada na última quarta-feira (12) e aproveitou a oportunidade para discutir importantes ações de segurança pública no município. O encontro contou com a presença dos vereadores e de um público significativo, além de ser transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara, garantindo ampla divulgação.

Durante a reunião, a PM, por intermédio da capitão Suelen Mafra, abordou diversos tópicos relevantes, destacando o sucesso das ações implementadas para garantir mais segurança à população. Entre os assuntos tratados, estiveram os resultados operacionais no município, com destaque para a redução dos furtos e crimes violentos, além das ações de prevenção à violência doméstica que vêm sendo desenvolvidas desde 2024.

Outro ponto importante foi a apresentação dos resultados positivos do policiamento durante o Carnaval, que obteve êxito graças às estratégias de segurança adotadas pelas autoridades locais.

A comandante também fez o anúncio do início da Operação Safra Segura, que contará com a atuação da Patrulha Rural, com foco no aumento da segurança nas áreas rurais de Abre Campo. Durante sua fala, foram dadas importantes orientações para a autoproteção dos produtores rurais, como a instalação de câmeras de segurança, a evitação do pagamento em dinheiro aos trabalhadores, o controle das pessoas que atuam nas propriedades e a aquisição de rastreadores para a produção.

Conforme a oficial, essas medidas têm como objetivo principal intensificar a segurança nas zonas rurais e reduzir as ocorrências de crimes, especialmente durante o período da safra.

De acordo os participantes, a reunião foi um marco na interação entre a Polícia Militar e a comunidade local, promovendo um ambiente de diálogo e colaboração mútua em prol da segurança pública de Abre Campo.