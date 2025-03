PM participa de evento e destaca as ações preventivas da operação Safra Segura

MANHUAÇU – A Polícia Militar marcou presença em um evento promovido pelo Sicoob e associados. No seu momento de fala, a PM abordou a importância da colaboração entre a instituição e os proprietários rurais para o desenvolvimento da safra segura do ano de 2025.

Durante seu pronunciamento, o tenente-coronel Flávio enfatizou a necessidade da participação ativa da PM e dos proprietários rurais, especialmente no período da safra do café.

O oficial destacou que a integração entre a polícia e os agricultores é essencial para a prevenção e repressão de delitos no campo. “A presença da Polícia Militar nas comunidades rurais é fundamental para garantir a segurança e promover um ambiente de confiança para os produtores, mas requer, também, a participação ativa dos proprietários rurais com as medidas de autoproteção.”

Foram apresentadas, ainda, várias medidas de autoproteção aos associados, desde a pré-safra até o armazenamento do produto.